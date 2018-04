Salzburg Wintercharter Präsentation - Ulrich & Peter

Während der Wintermonate und dem starken Charterverkehr ist der Flughafen Salzburg neben dem Flughafen Innsbruck das österreichische Mekka für Luftfahrtenthusiasten. Diverse Airlines bringen nonstop und vor allem an den Wochenenden Winter- und Skitouristen aus ganz Europa in die Mozartstadt. Dies sorgt für Abwechslung und auch für größeres Fluggerät als in der Regel an den Landesflughäfen üblich.Peter und Ulrich verbrachten zwei Tage in Salzburg um den starken Flugverkehr mit all seinen Highlights fotografisch festzuhalten.

Ulrich wird uns eine spannende Auswahl seiner besten Aufnahmen präsentieren, welche sowohl diese Chartersaison sowie auch die zwei Jahre davor umfasst.Peter, der seine Eindrücke in einem Video zusammengefasst hat, zeigt kurze Einblicke auf die Flugbewegungen, den Hangar 7 und die winterliche Stadt Salzburg.Die komplette Einladung finden sie hier Wir würden uns über Ihre Teilnahme bei diesem Clubabend freuen. Bekannte und Interessenten sind herzlich Willkommen bei unseren Airportclub Graz Clubabenden.Mitglieder erhalten mit dem Vereinsausweis 10% Vergünstigung bei den Lagardère Betrieben am Flughafen Graz.Verein "Airportclub Graz" ZVR 1262997456Vereinssitz Feldkirchen bei Grazinfo@airportclubgraz.at