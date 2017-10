So köstlich ist der Frohnleitner Literaturherbst

Vom 16. bis zum 20. Oktober findet bei "Buch & Co", der Bibliothek am Frohnleitner Hauptplatz, bereits zum siebten Mal der Frohnleitner Literaturherbst statt. Und wie jedes Jahr wartet das kleine, feine Lesezentrum mit einem dichten und attraktiven Programm auf.Geplant sind Lesungen mit dem heimischen Krimiautor Dietmar Wasserberg und mit Andrea Sailer, Bibliothekarinnen präsentieren ihre Lieblingsgeschichten, für die Kleinsten gibt's Kasperltheater und als literarisch-kulinarischer Höhepunkt eine Kochbuchpräsentation mit Verkostungen und Kurzgeschichten, die Reinhart Grundner serviert.Überhaupt wird der Kulinarik in dieser Woche ein großer Rahmen geboten: So gibt es etwa zur Krimilesung unter dem Titel "Whisky & Crime" eine Käse- und Whiskyverkostung und die Beef Bar serviert herzhafte Köstlichkeiten aus der Fleischküche.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es beim Tourismusverband Frohnleiten 03126 2374, bei Öticket und bei "Buch & Co" unter 0676 7667003.- Montag, 16. Oktober, 19 Uhr: "Erlesene Geschichten"- Dienstag, 17. Oktober, 19 Uhr: "Whisky & Crime" - Dietmar Wasserberg liest aus "Kommissar Engel und die Politik der Schafe"- Mittwoch, 18. Oktober, 19 Uhr: Andrea Sailer liest aus "Gedanken zur Zeit"- Donnerstag, 19. Oktober, 10 sowie 11 und 15 Uhr: Kasperltheater "Kasperl und die Wunderblume- Freitag, 20. Oktober, 19 Uhr: "Kulinarik und Literatur" mit Reinhart Grundner, Herzhaftem aus der Beef Bar und einer Auswahl an Kochbüchern