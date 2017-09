Traditions-Markt im Sensenwerk

In Deutschfeistritz wird der Altweibersommer mit einem Fest gefeiert.

Trotz des eher kalten Starts in den Herbst ist die Hoffnung auf spätsommerliche Tage ungebrochen.

So hat auch der „Altweibersommer“–Markt im Sensenwerk Deutschfeistritz bereits Tradition: Am kommenden Samstag, dem 30. September, können sich Besucher in der Zeit von zehn bis 16 Uhr auf Köstlichkeiten aus „Großmutters Küche“, wie Sensschmied-Sterz mit Häferlkaffee, Schwammerl- und andere Suppen, feine süße und pikante Strudel, aromatische Liköre und Schnäpse, exquisite Marmeladen, allerlei Gesundes nach Hildegard von Bingen und vieles mehr freuen.

Für die perfekte musikalische Unterhaltung sorgen diesmal die Murbodner Banda. Darüber hinaus werden Museumsführungen mit Schauschmieden ebenso angeboten wie ein Sensen-Dengelservice. Ein eigenes Kinderprogramm mit Stroh-Hupfburg wird außerdem die Kleinsten begeistern. Die Veranstaltung findet im Innenhof des Deutschfeistritzer Sensenwerkes statt, bei Schlechtwetter wird in den Werkshallen gefeiert.