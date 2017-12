Vom Weihnachtsstern und dem Glücksklee

26.12.2017, 09:52 Uhr

Man findet ihn in der Adventszeit in fast jedemHaushalt als Dekoration. Die „Blüten“ stechen mitihrem Feuerrot aus den grau-weißen Bildern desWinters heraus. Doch woher kommt diese Pflanzeeigentlich?In ihrer Heimat wird die so beliebte Pflanzegenannt, also Blumeder heiligen Nacht. Der Legende zufolge brachteein kleines mexikanisches Mädchen dem Jesuskind,zur Mette , aus Ermangelung an Alternativen, Unkraut mit.Als das Mädchen das Bündel zur Krippe legte, wurdendie Blätter plötzlich blutrot. Daher auch der Name.

Die Azteken hingegen haben eine andere Erklärung und erzählten sich, dass die oberen Blätter deshalb rot wurden, weil diese mit Blutstropfen einer Aztekengöttin benetzt wurden, welche an einem gebrochenem Herzen starb.Er hat 4 Blätter und ist eine Art Sauerklee, bei der die 4 Blätter normal sind, wogegen sie beim echten Klee sehr selten vorkommen. Nach alter Überlieferung halten diese Blätter alles Böse fern. Ihre Form erinnert an ein Kreuz – sie wurde im Christentum den 4 Evangelisten zugeordnet.Der Legende nach nahm Eva bei ihrer Vertreibung aus dem Paradies ein 4-blättriges Kleeblatt zur Erinnerung mit. Der Klee wächst schnell und breitet sich rasch aus. Er ist robust und steht für Fruchtbarkeit und Erneuerung –