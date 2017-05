07.05.2017, 21:41 Uhr

Vorschlag: Gute Regionauten-Artikel sollten bezahlt werden

Stattegg: Möstl | Hinter Regionauten-Artikel steht ebenso ein Know How und

ein Wissen, das meiner Meinung nach finanziell abgegolten werden

sollte, wenn der Artikel gut ankommt und oft gelesen wird.

Mein Vorschlag: ein Basis Honorar von 20 Euro pro Artikel plus 10 Cent pro Leser.

Wenn der Artikel in der Zeitung abgedruckt wird, sollte nochmal

extra ein Honorar bezahlt werden.

Wie finden Sie meinen Vorschlag?

Lesen Sie nochmal meinen Artikel

über die Walpurgisnacht und die Hexen vor einigen Tagen (Ende April)

durch und entscheiden Sie, ob er honorarwürdig ist.

