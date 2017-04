Wanderbares Semriach

Nach dem letztjährigen Erfolg der Semriacher Wanderwege legt der Tourismusverband in der heurigen Wandersaison ordentlich nach. Geboten werden nicht nur klassische Wanderrouten, sondern auch Themenwanderungen wie die Bildstockwanderung oder die Murtalblick-Wanderung. Für Abenteuerlustige gibt es die Erlebniswanderungen: Lama, Vollmond, mit dem Trachtenverein Almrausch etc. Kurz gesagt: Das vielfältige Angebot stillt jedermanns Wanderlust. Alle Wegbeschreibungen sind bereits auf www.semriach.at verfügbar. Wie bereits im Vorjahr wird es auch heuer wieder ein Gewinnspiel mit Verlosung am Ende der Wandersaison geben. Der Hauptgewinn sind dreimal zwei Eintrittskarten für das Höhlen-Kulinarium in der Lurgrotte Semriach.

Start:

Losgewandert wird am 30. April mit der 'musikalischen Schmankerlwanderung'. Diese erstreckt sich über vier Kilometer und wird in etwa fünf Stunden beanspruchen. Gestartet wird um 10 Uhr beim Gasthaus Jaritz. Dort lädt der Tourismusverband zur Eierspeise, bevor es gestärkt zum Stieglwirt geht. Den ersten Stopp mit Stärkungsschnapps wird es gegen 12.45 Uhr beim Möstl geben. Die geschätzte Ankunftszeit beim Schöcklblick ist etwa 13.30 Uhr. Hier erwartet die fleißigen Wanderer eine musikalische Begleitung. Um 14.30 geht's zurück zum Marktplatz, wo der Trachtenverein Almrausch den Maibaum aufstellt.