Wanderung rund um Frohnleiten

08.10.2017, 17:15 Uhr

Eine Genusstour bei Kaiserwetter

Strahlend blauer Himmel, leuchtende Baumkronen, laden im Herbst zumWandern ein.Mit einer Wandergruppe aus Graz, ging es letzte Woche nach Frohnleiten.Unsere Route startete am Bahnhof in Frohnleiten und führte nach Überquerungder Murbrücke an's rechte Murufer in Richtung Rabenstein und Adriach.Unterwegs konnte man immer wieder einen herrlichen Blick auf Frohnleitenund auf die herbstliche Landschaft genießen.Nach Adriach folgte ein sehr schöner Weg durch den Wald, welcher nichtmarkiert ist. Man muß also darauf achten, dass man die Abzweigung nachrechts, welche wieder ins Tal führt, nicht verpasst.Im Tal angekommen wandert man wieder den rechten Weg weiter bis nach Frohnleiten.Unterwegs gibt es eine Einkehrmöglichkeit mit sehr guter Küche.Dauer der Rundwanderung: ca. 3 StundenMan erreicht Frohnleiten auch sehr bequem mit der S-Bahn!