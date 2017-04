Warum ist die Walpurgisnacht die Nacht der Hexen?

30.04.2017, 15:21 Uhr

30. April auf den 1. Mai die Walpurgisnacht. In dieser Nachtsind die Zaubermächte und dämonischen Wesen entfesselt.Gemäß der Walpurgisnacht- Rituale reiten die Hexen auf ihrenReisigbesen über das Land, um sich auf dem Harzer Brocken,auch als Blocksberg bekannt, beim Tanz in den Mai mit demSatan zu vermählen. Hexenritte und Teufelskulte stehen vorallem mit den großen Walpurgisfeiern im Harz in Verbindung.Schon vor mehr als 1.000 Jahren zelebrierten die Einwohnerdas heidnische Frühlingsfest und brachten dem GermanengottWotan Opfer zur Winteraustreibung.

Furcht vor Hexen lebte noch lange weiter. Die Menschen versteckten am Tag vor der Walpurgisnacht die Besen, aus Angst, dass die Hexen bei ihrem Flug durch die Nacht, Schaden auf den Äckern anrichten könnten. Ihrer Hexenfurcht begegneten sie mit Böllerschüssen, Masken, lautem Gebrüll und Feuerfackeln. Heutzutage wird die Walpurgisnacht in vielen europäischen Regionen in Form von Hexenfesten, Hexenfeuern oder Tanz in den Mai gefeiert. Die Walpurgisnacht beginnt Sonntagabend am 30. April.Zeitlich lässt sich der Tag erklären: früher begann am 1. Mai der Sommer. In der Nacht davor wurde der Winter mit einem Fest und viel Lärm vertrieben.Brauchtum:Geweihtes Salz wird auf Türschwellen gestreut, um Mensch und Tier zu beschützen.Walpurgiskraut, ein Farnkraut, wird neben Milchkannen gelegt und soll die Milch ordentlich fett machen. Auf Brot verfüttert, erhöht es die Fruchtbarkeit der Rinder.In manchen Gegenden ziehen die jungen Männer peitschenknallend durch die Straßen, um die Hexen zu vertreiben.Bauernregeln• Eine Bauernregel besagt: "Ist die Hexennacht voll Regen, wirds ein Jahr mit reichlich Segen."• Oder: "Regen auf Walpurgisnacht hat stets ein gutes Jahr gebracht."