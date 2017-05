Wie der moderne Muttertag entstanden ist

09.05.2017, 10:59 Uhr

gefeiert. Es ist ein weltlicher Brauch,der in Amerika (USA) entstanden ist.Die Methodistin Anna Marie Jarvis feierte am 12.Mai 1907 inGrafton, West Virginia, ein Memorial Mothers Day Meeting,ein Treffen zur Erinnerung an ihre zwei Jahre zuvor verstorbene Mutter.Das Treffen kam so gut an, dass sie in der Folge Briefe an Politiker schriebund Werbung für ihr Anliegen machte, einen landesweiten Feiertageinzuführen. Die Bewegung wuchs sehr schnell und bereits 1914wurde in den USA der Muttertag vom Kongress am zweiten Sonntag im Maizum offiziellen Feiertag ernannt. Aber erst nach dem Ersten Weltkriegübernahm Deutschland 1923 den Muttertag als Feiertag. 1924 wurde erin Österreich erstmals gefeiert.