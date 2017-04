Wieso soll man Latein lernen?

21.04.2017, 20:37 Uhr

Man lernt die Strukturen, wie eine Sprache aufgebaut ist und lernt dann neue Sprachen viel leichter. In romanischen Sprachen sind sich viele Vokabeln sehr ähnlich. Man erfährt viel über die lateinische und griechische Mythologie (das sind spannende Geschichten). Latein wird auch beim Studium der Sprachen, Medizin und Geschichte vorausgesetzt. Deshalb lohnt es sich für Schüler ganz besonders, Latein zu lernen.Für das Latein Lernen finde ich das Buch Medias in Res ganz gut brauchbar. Ein neues Buch heisst artes.Im Internet gibt es mehrere Seiten zum Thema Latein lernen, zum Beispiel latein24.de. Ich gebe auch gerne Nachhilfe in Latein, für Schüler ab der 3.Klasse AHS, auch für die Oberstufe!Reinhard Möstl