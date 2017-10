Wir freuen uns auf die Foto-, Film- und Videotage in Frohnleiten!

18.10.2017, 19:07 Uhr

unbekannten Künstlern die Möglichkeit zu bieten, ihre Werkein größerem Rahmen zu zeigen.Diesmal seid ihr, die Fotokünstler, im Mittelpunkt. Täglich werdendurch euch Regionauten die schönsten, interessantesten Beiträgegepostet. Deshalb habe ich euch die Möglichkeit geboten,bei mir auszustellen.Außerdem ist/war es meine Idee, einmalig einRegionautentreffen österreichweit zu organisieren.Es wird bestimmt interessant, einmal Kollegenaus anderen Bundesländern zu treffen.

Ein festes Tagesprogramm haben wir bewusst nicht erstellt, weil jeder seinen Tag selbst einrichten soll. Wir ersuchen die Regionauten, sich ab 9.00 bei der Kasse zu melden, um die Freikarten zu bekommen. Dies ist notwendig, da wir andere Besucher auch erwarten.Danach kann man sich die Ausstellung, alte Filme oder Dias ansehen. Im großen Saal zeigen die Aussteller und Regionauten ihre Werke.Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt: gegenüber befindet sich das Restaurant mit Gastgarten. Bei schönem Wetter steht auch eine große Außenterrasse zur Verfügung,wo man am Murufer sitzt und die Silhouette von Frohnleiten bewundern kann. Neben dem Volkshaus befindet sich ein sehenswerter Park.Am Nachmittag kann man an einer Stadtführung über den mittelalterlichen Hauptplatzvon Frohnleiten teilnehmen. Diese ist allerdings nicht kostenlos. Anmeldungen dazu bittebei der Kasse bekanntgeben.Wenn ihr einige Tage, wegen der Ausstellung und dem Regionautentreffen in Frohnleiten und Umgebung verbleiben wollt, kann vom Tourismusbüro Frohnleiten für Übernachtungsmöglichkeiten gesorgt werden.Tourismusverband FrohnleitenHauptplatz 28130 FrohnleitenT: +43 (0) 3126/2374tourismus@frohnleiten.atWenn noch offene Fragen sind, bitte wendet euch an mich.Liebe GrüßeGastherr derFrohnleitner KunsttageOtto.