Blutspendetermine für GU und Graz

08.10.2017, 05:30 Uhr

Zahlreiche Leben können durch Blutspenden gerettet werden. Deshalb gibt es auch im Oktober wieder viele Möglichkeiten, um eine lebensrettende Spende abzugeben. Gestartet wird am 12. Oktober in Gratwein-Straßengel in der Mehrzweckhalle von 15 bis 19 Uhr, weiter geht es am 16. Oktober in der NMS Deutschfeistritz von 16 bis 19 Uhr und am 17., 24. und 31. Oktober von 16 bis 19 Uhr im JUFA-Hotel Graz. Abschließend können Freiwillige am 26. Oktober von 8 bis 12 Uhr in der NMS St. Marein Blut spenden.