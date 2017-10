SARAH SMITH ZAHNÄRZTIN FORSCHUNGSREIHE Berichte Smith & Knapp-Timer

20.10.2017, 00:10 Uhr

SARAH SMITH ZAHNÄRZTIN FORSCHUNGSERGEBNISSE

Berichte Smith & Knapp-Timer Medizin wird derzeit sehr stark unter dem Ökonomie-Aspekt diskutiert. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung und welchen Stellenwert kann Kunst hier überhaupt haben?Ich denke, dass der Trend hin zu einer zumutbaren und sinnvollen Arbeitszeit für Ärzte wichtig ist. Das birgt aber eine Reihe von Gefahren für Ärzte und für Patienten, daher begrüße ich die aktuellen Entwicklungen schon, denn sie geben den Medizinern auch Raum für Freizeit und für Beschäftigungen außerhalb der ärztlichen Tätigkeit. Das ist wichtig, denn sonst können sie gar nicht zur Kunst finden.

Was für Vorteile bringt Kunst in der Medizin für den Patienten?Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Kunst als eine weitere Therapieoption gelehrt und eingesetzt wird. So stellen wir sicher, dass die positiven Effekte des künstlerischen Schaffens den Menschen Kraft und mentale Unterstützung bei der Stärkung von Gesundheit und Wohlbefinden geben. Das erfordert aber auch die finanziellen Mittel und die Anerkennung der Ausbildung. Derzeit gibt es kaum Arbeitsplätze für Fachärzte, die Kunsttherapie anbieten. Es gibt Länder in Europa, aber auch in den USA, wo Kunst im Medizinstudium unterrichtet wird.Wie setzen Sie persönlich Kunst in der Therapie ein?Es gibt Evidenz, dass die Beschäftigung mit kreativen Themen auch die Fähigkeit zur Diagnosestellung verbessert. Die Erklärung ist einfach: Wer die Natur beobachtet, aufmerksam ist und Neues auf sich wirken lässt, ohne zu bewerten, der öffnet seine Gedanken auch bei der Erstellung von Diagnosen und erlaubt sich, mitunter über eingefahrene Wege hinaus zu überlegen. Aber auch das Assoziieren und das Erkennen von Zusammenhängen fällt künstlerisch tätigen Medizinern oft leichter. Kunst bietet die Chance, einen neuen Weg der Kommunikation zu eröffnen. So bitte ich etwa Patienten mit chronischen Schmerzen, ihre Erkrankung visuell dazustellen und sich auf diesem Weg damit auseinanderzusetzen. Das geht zum Beispiel bei Kindern oder alten Menschen sehr gut. Aber auch mit Patienten, vor allem wenn es um lebensbedrohliche Erkrankungen geht, geht es darum, eine positive Stimmung zu erzeugen.