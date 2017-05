Criminale: Mord und Totschlag in Gratwein-Straßengel

03.05.2017, 07:00 Uhr

Der K3 holt für Krimifans und Hobby-Verbrecherjäger die 'Criminale' nach Gratwein-Straßengel.

Andreas Braunendal

Andreas Fabianek

Gottfried Reyer

Robert Preis

Knarrende Türen, Blut an den Wänden und ein sympathischer Ermittler, der mit dem Täter Katz und Maus spielt. Mord und Totschlag sind in. Ob auf dem Büchermarkt oder im TV: Die Lust am Gruseln und Grauen packt die Menschen. Seit über 30 Jahren trifft sich das Who is who der deutschsprachigen Krimiszene bei der 'Criminale'. Dieses Jahr kommen rund 200 Autoren, Verlage, Buchhandlungen, Kritiker, Blogger und das Publikum in Graz für Lesungen, Vorträge und Führungen zusammen. Das K3-Team rund umundholt den Krimi am Freitag aber auch in die Parkresidenz Straßengel.

Ermittler und Schlagerstars

Renate Oswald

Constanze Dennig

Claudia Rossbacher

Simone Buchholz

Frank Schlösser

Raoul Biltgen

Sven Stricker

Jürgen Kehrer

Bereits seit neun Jahren sorgt der Verein für Kunst, Kultur und Kommunikation K3 für die Erfüllung literarischer Sehnsüchte vor Ort. "Unser Ziel ist es, mit einem qualitativ hochwertigen Programm all jene anzusprechen, die ihren Hunger nach Kultur bis dato in Graz stillen. Ihnen wollen wir beweisen, dass es auch in unserer Großgemeinde sehr lebendig zugehen kann. Und dass die Region ein durchaus fruchtbarer Boden für Literaturveranstaltungen ist", sagt Reyer. Den Auftakt macht, Direktorin des BG Rein und Expertin für römische Geschichte, mit einem Vortrag zur Gattung der Antikenkrimis. Im Anschluss präsentiertvon der bekannten Krimiautorinherausgegebene Kurzkrimis und erzählt selbst vom perfiden Psychospiel eines Einsiedlers. Braunendal und Preis präsentieren den Hobby-Verbrecherjägern danach die diesjährigen Friedrich-Glauser-Preis-Nominiertenund. Als krönenden Abschluss liest 'Ehrenglauser'-Preisträgeraus 'Ein bisschen Mord muss sein' über einen gefeierten Schlagerstar, der aufgrund eines mysteriösen Koffers sein Leben lassen muss.Alle Infos und das Programm gibt's hier