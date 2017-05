Der 95er wird mit Carmina Burana gefeiert

02.05.2017, 12:00 Uhr

Die von Carl Orff vertonten mittelalterlichen Trink- und Liebesgedichte stammen aus dem bayerischen Kloster Benediktbeuren. Chorleiterin Saha Esbati führt das Musikwerk so auf, wie es sich Carl Orff als Anpassung an den jeweiligen Zeitgeist gewünscht hat. Für musikalischen Hochgenuss ist gesorgt, denn rund 80 Mitwirkende stehen auf der Bühne und werden in der Fassung mit Percussion, zwei Klavieren und Trompeten eine popkonzertähnliche Jazzphrasierung dem Publikum servieren. „Allein kann man so eine gigantische Aufführung nicht machen“, sagt Lehrhofer. Der Leykam Chor erhält dafür stimmliche Unterstützung von Solisten und Gastsängern aus verschiedenen Chören, wie dem Frauenchor "In Ecclesia" aus dem Übelbachtal.

„Was gibt es Schöneres, als Singen. Ich habe mein Instrument immer mit und brauch kein schweres Cello zu tragen, man stellt sich hin und singt“, lacht Lehrhofer. Begonnen hat die Selzthalerin mit fünf Jahren beim Kinderchor, erfüllte sich später ihren Berufswunsch mit der Ausbildung zur Krankenschwester in Graz und landete der Liebe wegen in Gratkorn. Als Schwesternschülerin lernte sie den damaligen Rot-Kreuz-Fahrer Heinz kennen, da funkte es vor 49 Jahren. Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete Lehrhofer auf der Hautklinik im LKH Graz. Da kam es schon öfter vor, dass Schwester Vera nach der Visite mit ihren Patienten ein Lied anstimmte. „Gerade bei Senioren hat das Singen sofort eine Aufhellung des Gemüts bewirkt. Ich hab‘ halt so lange gesucht, bis wir ein Lied gefunden haben, das alle konnten.“.Vor 40 Jahren kam Lehrhofer zum Leykam-Chor, seit drei Jahrzehnten steht sie ihm als Obfrau vor. „Das Schöne ist, ich treffe mich mit Leuten, die mit mir ein gemeinsames Hobby haben. Und zwickt einen dies und das, beim Singen vergisst man darauf“. Vor 95 Jahren gründeten 36 Sänger den Arbeitergesangsverein der Papierfabrik, sieben Jahre später wurden auch Frauen als Chormitglieder zugelassen. Der Name der Papierindustrie in Gratkorn änderte sich, der Chor blieb beim Namen des Firmengründers Andreas Leykam. Und Sappi (früher Leykam-Josefsthal) zählt auch heute noch zu den Sponsoren und unterstützt den Chor mit Papier aus eigener Produktion für deren Programmhefte und Plakate.„Wir haben uns ein ganzes Wochenende außerhalb von Gratkorn kaserniert und von in der Früh bis am Abend nur gesungen“, gibt Lehrhofer Einblick in die aufwändigen Proben. In den Genuss kommen soll das Publikum bei der Aufführung am 6. Mai um 19:00 Uhr im Kulturhaus Gratkorn (Infos 0650-5232902), für die Sänger aber bleibt die Carmina Burana ein Geburtstagsgeschenk.