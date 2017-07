Die WOCHE in der Schweiz

27.07.2017, 05:00 Uhr

Werner Steiner

ist leidenschaftlicher Zeitungssammler. Ob Tages-, Wochen- oder Monatszeitungen, der Schweizer hat bereits 1.300 deutschsprachige Exemplare aus der ganzen Welt bei sich. Seit seiner Kindheit ist er mit Papier in Berührung. Seine Mutter war Buchbinderin, sein Vater Grafiker in einer Druckerei. Er selbst war während seiner Tätigkeiten bei der SwissAir als Zeitungslieferant tätig. Vor Kurzem kam folgende Anfrage in die WOCHE GU-Nord-Redaktion: "Seit vielen Jahren sammle ich aus allen Ländern gedruckte Zeitungen. Ihr Titel fehlt mir leider noch. Dürfte ich Sie darum bitten, mir zur Vervollständigung der Sammlung freundlicherweise eine Ausgabe Ihrer 'WOCHE Graz-Umgebung Nord zu senden." Sein 1.301. Exemplar dürfte schon in der Schweiz angekommen sein.