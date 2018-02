Ein Gruß aus der Provence

16.02.2018, 05:30 Uhr

Mit ihrem Wissen um den Lavendel zaubern Ingrid Trabesinger und ihre Familie einzig-

artige Produkte.

Vielleicht war es die atemberaubende Landschaft, ganz sicher aber der magische Duft, den der Allrounder Lavendel verbreitet, der Ingrid Trabesinger nach einem Aufenthalt in Aix-en-Provence nicht mehr losgelassen hat. Zurück in der Heimat sind aus kleineren Kräuter- und Pflänzchengarten bald lilafarbene Blütenmeere in Gratkorn und Werndorf geworden. Trabinger, besser bekannt als die Lavendelfrau, und ihre Familie verarbeiten mehr als 20 Lavendelsorten, die in unterschiedlichen Varianten in die Haushalte gelangen.

Körper und Seele

Geduld und Liebe

Seit jeher wird Lavendel sowohl für medizinische als auch kosmetische Zwecke verwendet. Schon in biblischen Zeiten spielte die Pflanze eine wichtige Rolle. Seit über 15 Jahren ist Trabinger auf Kunsthandwerksmärkten in der Steiermark und Wien vor Ort, um zu zeigen, was Lavendel neben seinem betörenden Duft noch alles kann. So zeigt er als Likör, Sirup, Gewürz oder Tee, Essig oder als Aufstrich, in getrockneter Form in Büscheln gebunden, im Duftsackerl, als Spray oder Creme seine Vielfalt für Körper und Seele.Die Blüten in Trabesingers Feldern werden noch händisch geschnitten. Und das ist trotz des Zeitaufwands auch gewollt. "Meine Felder leben. Zwischen den einzelnen Abschnitten sollen sich andere Pflanzenarten und Insekten wohlfühlen. Das ist die Natur", sagt sie.Hegen und pflegen alleine reicht allerdings nicht aus, um aus dem Lavendel das Beste rauszuholen. Es bedarf Wissen um die Bodenbeschaffenheit und welche Auswirkung unterschiedliche Temperaturen haben – Geduld und Liebe sowieso. Der echte Lavendel blüht Ende Mai, andere Sorten brauchen ein wenig mehr Zeit. Lavendel wirkt, je nach Sorte, beruhigend, anregend und entzündungshemmend. Obwohl er zeitlos ist, folgt er einem Trend: in der Küche. "Er kann mild und süßlich riechen. Je nach Sorte verändert sich auch der Geschmack, von Vanille bis Pfeffer ist alles möglich", verrät die Expertin. "Die Kunst liegt darin, die Stoffe aus der Pflanze zu holen."In der steirischen Lavendelmanufaktur greift die Familie zusammen. Trabesingers Lavendelprodukte sind im Lagerhaus Gratwein, ab Hof (Dult-Imkerweg 7, 8101 Gratkorn) sowie auf am Grazer Kaiser-Josef-Platz erhältlich. Kontakt: 0680/303 19 98, office@lavendelshop.at