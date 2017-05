Englisches Theaterprojekt

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren – mit Spannung wird daher die Aufführung der von den Schülern der NMS Frohnleiten getragenen Theaterprojekte 'It's all in a Word' und 'The Bad, the Mad and the Virtuous' am 5. Mai um 19.30 Uhr im Volkshaus Frohnleiten erwartet. Bei diesem Projekt wirken Musiker der Schulband und der Musikschule, die kreativen Schüler der Kunstgruppen und die anglophilen Schauspieler des englischen Theaters zusammen. Die Einführungen zu den Stücken finden auf Deutsch statt. Der Eintritt ist frei.