Fahrradladen Fernitz - Mellach Ehre, wem Ehre gebührt"

27.04.2018, 14:02 Uhr

Der Präsident der Österreichischen Lebens – Rettungs – Gesellschaft Bundesverband Österreich (ÖLRG – ÖBV) Bundesrettungsrat (BRR) Davy Koller ehrt zwei besonders verdiente Herren die schon sehr lange Humanitäre Projekte für Menschen in Not selbstlos Unterstützen.Nicht nur die Vinzenzgemeinschaft Fernitz - Mellach unter den Obmann Gottfried Mekis sondern auch die ÖLRG – Landesverband Steiermark werden regelmäßig vom Fahrradladen Fernitz – Mellach Unterstützt. Diese Spenden werden wie alle Spenden dann persönlich an sozial schwache Familien und bedürftige Alleinstehende übergeben.

Nach so vielen Spenden und Hilfsbereitschaft Ehrte der Präsident BRR Davy Koller sowie der Bundesbeauftragte der ÖLRG – ÖBV BRR Gottfried Mekis Herrn Karl Maier und Herrn Armin Heimburg mit den ÖLRG - Verdienstkreuz des Landesverbandes Wien in Silber. Eine sichtbare Auszeichnung zu verleihen haben sich beide längst verdient.Beide geehrten sichtbar überrascht nahmen mit vollem stolz die Auszeichnung entgegen. Wir gratulieren beiden geehrten (Karl und Armin) sehr herzlich zu den verdienten Auszeichnungen.Menschen und vor allem Kinder selbstlos zu helfen ist schon was ganz besonderes.BRR Davy KollerPräsident ÖLRG – ÖBV ICwww.oelrg.com