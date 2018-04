Fahrradladen Fernitz -Mellach spendet Fahrräder

27.04.2018, 15:38 Uhr

Karl Maier und Armin Heimburg zeigen wie immer, ein großes Herz wenn es ums helfen geht. Karl und Armin übergaben persönlich an den Präsidenten Davy Koller der Österreichischen Lebens - Rettungs - Gesellschaft Bundesverband Österreich und an den Obmann Gottfried Mekis Vinzenzgemeinschaft Fernitz - Mellach Gnaning viele Fahrräder für bedürftige in der Umgebung von Fernitz - Mellach. Diese Hilfsaktion die wieder zeigt "GEMEINSAM STARK " nur so gelingt es noch mehr für Hilfesuchende in der Region zu tun. Herzlichen Dank an Karl Maier und Armin Heimburg vom Fahrradladen Fernitz - Mellach.Deine Spende lebt!DANKEwww.oelrg.comZVR: 666221352