Gault Millau adelte Haindl-Mühle

03.05.2017, 00:00 Uhr

Das Kalsdorfer Kürbiskernöl zählt zu den Top drei in Österreich.

Silvio Nickol

Tom Riederer

Konstantin Filippou

Christian Domschitz

Toni Mörwald

Thomas Dorfer

Birgit Reitbauer

Karl Hohenlohe

Vergangene Woche wählte der führende Gourmetguide Gault Millau aus 20 fachlich vorselektierten Top-Produkten das beste Steirische Kürbiskernöl. Insgesamt wurden mehr als 500 Öle eingereicht. Das EU-herkunftsgeschützte Produkt, das ausgezeichnete heimische Rohstoffe und Tradition vereint, wurde heuer zum zwölften Mal von einer Fachjury, bestehend aus den besten Köchen Österreichs, darunter, Hausherrinund Gault&Millau-Herausgeber, verkostet.

Schwarzes Gold aus Kalsdorf

Johanna

Alois Haindl

Was das Kürbiskernöl von anderen Ölen unterscheidet, sei die Frische und die Unterschiedlichkeit der Produkte aus den verschiedenen Ölmühlen, meinte der gebürtige Steirer Tom Riederer bei der Verkostung. Unter allen eingereichten Produkten konnte die Ölmühle Haindl den ausgezeichneten zweiten Platz belegen. „Das Öl muss dicht sein, mit nussigen Röstaromen und frischem Geschmack“, sagte Konstantin Filippou. Die Freude beiundist natürlich groß: "Nach dem Sieg 2014 freuen wir uns natürlich sehr, heuer wieder so weit vorne platziert zu sein." Der Aufwand, der dahinter steckt, jedes Jahr so eine besondere Qualität auf den Markt zu bringen, ist natürlich auch groß.