Gratkorns Engel auf Erden

19.07.2017, 05:30 Uhr

Zwei Gratkornerinnen leihen großen und kleinen Hilfsbedürftigen ihre Flügel in schwierigen Situationen.

Bernadette Rachoinig

Petra Steiner

Kleine Wunder

Wegsehen oder gar die Augen verschließen kommt fürin keiner Lebenslage infrage. Die Gratkornerin hat mit ihrer besten Freundin,, die Hilfsorganisation "Die Engel auf Erden" gegründet. Zusammen packen sie dort an, wo am meisten Hilfe benötigt wird.Es sind die kleinen Wunder im Alltag, die Rachoinig vorantreiben. "Das Leben meint es nicht immer gut mit einem. Es gibt Menschen, die ein wenig Unterstützung auf ihrem Weg benötigen. Wenn wir gemeinsam Schulter an Schulter stehen und für diese Menschen eine gute Portion Glück schaffen können, haben wir viel erreicht", sagt Rachoinig über die Motivation, mit der Gründung der gemeinnützigen Organisation Anfang Juni Gutes tun zu wollen.Und sie weiß, wovon sie spricht, denn die alleinerziehende Zweifach-Mama hat selbst schon einige Schicksalsschläge überwunden. Deshalb möchte sie großen und kleinen Hilfsbedürftigen etwas zurückgeben. "Auch ein Leben mit Handicap soll lebenswert sein. So viele vergessen auf das Leben. Wir wollen unterstützen. Sei es durch Spenden für Therapien, Pflegebedarf oder Ähnliches. Oder durch nicht Materielles wie Kraft, Herzlichkeit, Zuspruch und Zeit."

Hilfe für Niklas

Der Lohn für ihre Arbeit ist, wie Rachoinig sagt, ein Lächeln und die Warmherzigkeit, die auf beide zurückstrahlt. "Das ist jede Mühe wert." Der Name der Hilfsorganisation kommt nicht von ungefähr. Zum Fliegen braucht es nämlich Flügel, und die leihen Rachoinig und Steiner gerne jemanden. Etwa dem kleinen Niklas. Der neunjährige Bub kam zu früh auf die Welt; seither leidet er an spastischer Tetraparese und sitzt im Rollstuhl. Sein Traum ist es, zumindest ein paar Schritte am Rollator gehen zu können. Mittlerweile hat er mit einer Therapie begonnen, auf die er gut anspricht. Ermöglicht wurde diese auf Initiative von "Die Engel auf Erden" durch Förderbeiträge von "Freiraum-europa" und weiteren Sponsoren. Damit hat sich die Arbeit der beiden Damen aber nicht erledigt. "Wir möchten Niklas weiterhin begleiten. Und laden gerne auch andere dazu ein, durch Kleinigkeiten Großes zu bewirken", sagt Rachoinig. Für Niklas wird am 26. Juli im Gratkorner Kulturhaus (Einlass ab 18 Uhr, Info und Reservierungen unter: 0676/9108608) eine Benefizveranstaltung stattfinden – zugleich präsentieren die beiden Engel ihre Organisation, die Ziele und Zukunftspläne.