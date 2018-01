"Jugendsinfonieorchester Schöcklland" gibt Ton an

Wenn das Jugendorchester Stattegg und der Musikverein St. Radegund gemeinsame Sache machen, kommt eine stimmungsvolle Veranstaltung heraus. Unter dem Namen "Jugendsinfonieorchester Schöcklland" gibt es am Samstag, dem 27. Jänner, sowie am Sonntag, dem 28. Jänner, zwei Konzerte. Dieses gemeinsame Projekt wurde als EU-LEADER-Projekt mit dem Schwerpunkt der „Jugendförderung“ eingereicht und wird von den Gemeinden St. Radegund und Stattegg unterstützt. Der erste Auftritt am Samstag findet ab 17 Uhr im Lässerhof (Hofweg 2) in Stattegg statt. Kartenreservierung ist unter jugendorchester.stattegg@chello.at möglich. Tags darauf spielt das Orchester ab 17 Uhr im Kursaal St. Radegund (Schöcklstraße 1). Eintritt bei beiden Konzerten ist eine freiwillige Spende.