Kulturverein Achteck: Ein Polnisches Jazzfest mit 3 Konzerten

Polnische Musikerinnen und Musiker stehen am 20. Mai 2017 in der Kulturhalle in Eggersdorf bei Graz im Mittelpunkt. Dielädt zusammen mit demund demzu einen spannenden Konzertabend mit dreierlei Musik aus Polen:1 ► Die in Graz lebende polnische Sängerinstellt ihr Projekt "" vor:(voc),(trumpet),(piano),(bass),(drums)2 ► Ein besonderes Duo zweier virtuoser Musiker aus Polen,(guitar) und(trumpet), wird mit seinen feinen, frei improvisierten musikalischen Dialogen die Fantasie der Zuhörerinnen und Zuhörer anregen.3 ► Im Trio "" wird(voc), der polnische Sänger griechischer Abstammung, begleitet von den Zwillingsbrüdern(double bass) und(drums), mit seinen besonderen Vokaltechniken die tiefe Emotionalität alter sephardischer Lieder spüren lassen.

Eintritt im Vorverkauf/bei Vorbestellung: 15,00 € / 12,00 €* / 6,00 €**Abendkassa: 18,00 € / 15,00 €* / 7,00 €*** ermäßigt für Ö1-Club, Kulturverein Achteck** Jugendliche bis 18Mehr Info: Kulturverein Achteck, http://www.facebook.com/Kulturverein.Achteck Tickets, Reservierungen: +43-650-3507111, krumusik@gmx.at