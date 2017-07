Mehr als 25 Jahre Humanitäre Hilfe für bedürftige Menschen.

15.07.2017, 16:01 Uhr

Herr Silberschneider seit mehr als 40 Jahren Unternehmerische Tätigkeit als Maß u. Uniformschneider in St. Andrä im Sausal wurde für seine langjährige Hilfeleistungen in Würdigung und Anerkennung jetzt dafür groß geehrt. Seit Jahren werden Bekleidung und auch Finanzielle Spenden an die Österreichische Lebens – Rettungs – Gesellschaft übergeben, die damit viele Kinder und Erwachsenen in Österreich sowie Slowakei, Ungarn und Rumänien persönlich damit vor Ort Helfen. Passend zu der Feierstunde auch der „Generationswechsel“ Firmenchef Roman Silberschneider Trachten & Modehaus,- Uniform u. Feuerwehrausstatter übergibt nun auch die Geschäftsleitung an seinen Sohn Markus Silberschneider in der sechsten Generation als Unternehmer weiter.Herr Markus Silberschneider wird an der Tradition seiner Familie „Menschen helfen, und ganz besonders Kindern“ weiterhin mit der ÖLRG fest halten. Wir gratulieren herzlich zur Verdienten Ehrung, und für die Große Hilfe für Kinder und Erwachsene Menschen denen es nicht so gut geht, und ganz besonders für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.