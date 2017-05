Mit viel Genuss zum Landessieg

09.05.2017, 12:58 Uhr

Drei Betriebe aus Graz-Umgebung setzten sich beim GenussSalon durch.

In Graz ging Ende April der wohl größte Schmankerlmarkt des Landes über die Bühne. Die Landessieger in den Bereichen Fleisch und Milch wurden mittels Publikumsjury ermittelt. Die Urkunden und Auszeichnungen wurden gemeinsam von Landwirtschaftskammer-Präsident, Gemeinderatund, Obmann DBM – Direkt vom Bauernhof Marketingverein, überreicht.Im Grazer Congress waren die kulinarischen Top-Betriebe der Steiermark zu Gast. Zugelassen waren nur die rund 50 regionalen Spezialitätenerzeuger, die Bestnoten in der Landesprämierung 2017 von der Landwirtschaftskammer Steiermark erhalten haben. In der Kategorie Joghurt konnte sich der Rohrbacherdurchsetzen. Sein Heidelbeer-Joghurt faszinierte die Jury. In der Kategorie Kochschinken landete Fernitz-Mellach ganz vorne.undwaren mit ihrem Frikandeau gekocht erfolgreich. Einen Sonderpreis als innovatives Produkte holte sichaus Eggersdorf bei Graz. Nuster präsentierte im Rahmen der Prämierung seine Smoothie-Variationen. Ob Apfel-Kirsche-Erdbeer-Aronia-Smoothie, Apfel-Williamsbirne-Pfirsich-Smoothie, Apfel-Williamsbirne-Holunder-Smoothie oder Apfel-Dirndl-Karotten-Smoothie – für Smoothe-Genießer ist immer etwas dabei.