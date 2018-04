Mostschenke-Martha eröffnet ihr Sattelhaus

24.04.2018, 00:00 Uhr

Die beliebte Wirtin eröffnet am 1. Mai das Sattelhaus nahe Köflach, und halb Kalsdorf pilgert hin.

Die beliebte Kalsdorfer Mostschenke-Wirtin Martha Reischl expandiert. Ab 1. Mai steht Martha im Sattelhaus/Oskar-Schauer-Haus auf der Terenbachalm nahe Köflach am Herd, um Wanderer und Ausflügler mit ihrer herzhaften kalten und warmen Küche zu verwöhnen. Martha hat das Sattelhaus von den Naturfreunden gepachtet und damit einen bezirksübergreifenden Gastro-Tourismus ausgelöst. “Es waren schon so viele Voitsberger in meiner Mostschenke in Kalsdorf, um sich die neue Schauer-Haus-Pächterin anzuschauen. Und meine Kalsdorfer Gäste haben sich in Scharen in der Hütte angekündigt. Sogar ein Knödelschießen zwischen den Kalsdorfer und Voitsberger Naturfreunden hat es schon gegeben. Und das, noch bevor wir das Sattelhaus aufgesperrt haben“, ist Martha begeistert.Nicht weniger als 14 Kalsdorfer Gruppen mit bis zu 32 Personen haben bereits im Sattelhaus gebucht, um dort heuer zu feiern und zu nächtigen (Zwei- und Dreibettzimmer sowie Matratzenlager warten).Los geht es also am 1. Mai ab 14 Uhr mit Musik, Kesselgulasch und Maibaumaufstellen. Martha wird im Sattelhaus von Freitag bis Sonntag auch zu ihrer Quetschn greifen. Wie gewohnt ist die Paradewirtin von Montag bis Mittwoch in der Mostschenke in Kalsdorf aktiv. Übrigens: Auch Lieblingskellnerin Dorli wird Martha auf die schöne Alm begleiten.Warum diese Doppelbelastung? Übereifrige Beamte haben Martha in Kalsdorf Betriebsauflagen erteilt, die sie geschätzte 50.000 Euro kosten würden. Und zeitgleich wurde ein Pächter für das Sattelhaus gesucht …