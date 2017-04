New Orleans zu Gast in St. Radegund

Jazzrhythmen schwingen durch Schultern und Hüften, lassen die Füße tanzen und die Herzen schneller schlagen, wenn der Streetview Dixieclub seine Instrumente erschallen lässt. Die achtköpfige Band gibt am 4. Mai ab 19.30 Uhr im Kurhaus von St. Radegund Superhits der 1920er und 1930er zum Besten. Eröffnet wird ein jedes Konzert mit der Ansage, dass die Band soeben per Direktflug aus New Orleans angekommen sei – selbst an Orten, an denen es keinen Flughafen gibt. Mit virtuosem Können und gefühlvoller Interpretation präsentieren die Musiker das Erbe der Urväter des Dixielands. Gespielt wird dabei mit viel Witz und Humor, sodass jede Begegnung mit den Vollblutmusikern zur abendfüllenden Unterhaltung wird. Am Ende jeder Vorstellung verraten sie ihre wahren Heimatorte, fern von New Orleans: Frohnleiten, St. Radegund, Fürstenfeld, Graz usw.