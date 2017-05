Nicht für die Schule - fürs Leben lernen wir - ( Freilichtmuseum Stübing ) 1. Teil

02.05.2017, 23:42 Uhr

Im Tal der Geschichte finden Kultur, Genuss und Natur zusammen: An blühenden Bauerngärten und Wiesen vorüberspazieren, dabei an historischen, bäuerlichen Bauten vorbeischlendern und sich erholen. Ein Spaziergang mitten ins Grüne, in die Geschichte eintauchen und Baukultur von einst ganz genau aus der Nähe betrachten.

Geöffnet: 01.04. - 31.10.2017täglich 9 - 17 Uhr (Einlass bis 16 Uhr)