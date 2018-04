Soirée pour Désirée im Cursaal

25.04.2018, 16:30 Uhr

Die Komponistin und Sängerin Ligia Loretta (die nebenher Dozentin für Mathematik an der KF-Uni Graz ist) hat sich in die außergewöhnlichen Werke der verstorbenen Dichterin verliebt und sie neu aufgegriffen und vertont, um Jazz auf Lyrik treffen zu lassen. Sie kehrt bewusst an die Wirkungsstätte der Poetin zurück, um dort gemeinsam mit dem Literaturwissenschaftler Christian Teissl ihre musikalischen Kompositionen gepaart mit seinen lyrischen Lesungen vorzutragen. Soirée pour Désirée: „Die Quelle plaudert“ – der lyrisch-musikalische Abend findet am Donnerstag, 26.4., ab 19:30 Uhr im Cursaal St. Radegund statt. Einlass ist ab 19. Eintritt: 15 Euro. Infos: www.cursaal.at