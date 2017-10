Straßengler Herbst wird musikalisch-künstlerisch

09.10.2017, 05:30 Uhr

Musikalischer Mix

Gestartet wird mit der Salzburgerin Sabina Hank am 13. Oktober – einer Singer-Songwriterin, die mit deutschsprachigen Liedern punktet und bereits mit Willi Resetarits und Hubert von Goisern auftrat. In der Woche darauf folgt das Duo Manfred Temmel und Christian Bakanic. Die Herren an Gitarre und Akkordeon haben sich von traditionellen Stilen inspirieren lassen. Den Abschluss der Serie bilden "Sir" Oliver Mally und Martin Moro am 27. Oktober, der eine Blues-Legende und kürzlich erst mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark geehrt, der andere führender Fingerstyle-Gitarrist im deutschsprachigen Raum.Konzertbeginn ist an allen drei Freitagen um 19 Uhr, Eintritt wie gewohnt eine freiwillige Spende. Alle Infos gibt's hier