Straßengler Herbstklänge: Das kann sich hören lassen

20.09.2018, 05:00 Uhr

Klangraum nutzen

Aufg'spielt wird

Ob MoZuluArt, Juan Carlos Sungurlian, die Poxrucker Sisters oder Broadlahn – der K3 hat sie in die Wallfahrtskirche Maria Straßengel geholt und mit den bislang von ihnen 25 organisierten Einzelkonzerten weit über die Gemeindegrenzen hinweg von sich hören lassen.Vor den Vorhang und auf die Bühne werden dieses Mal unter anderem Künstler geholt, die bislang bei Kurzauftritten als Solisten dabei waren, allerdings genug Potenzial haben, um in den Vordergrund gerückt zu werden: Raphael Meinhart mit der Marimba, Mario Pall mit Didgeridoo, Martin Moro mit Gitarre und Franz Schmuck an den Percussions. Erstmals zum Einsatz kommen wird auch die Orgel der einzigartigen Wallfahrtskirche, dabei wird Christiaan van de Woestijne von der Sopranstimme Anna van de Woestijnes unterstützt. Darüber hinaus sind die Visual Artists von OchoReSotto mit eigens geschaffenen Projekten dabei, den Klangraum der Kirche besonders hervorzuheben.Weil zu einem Jubiläum auch eine anständige Feier gehört, sind die jungen Herrschaften von Quetschklampfa ebenso mit dabei. Die Fuixjazz-Gruppe aus Graz begleitet das Publikum nach dem "Kirchengang" anschließend beim gemütlichen Beisammensein beim Straßengler Kirchenwirt. Mit einem bunten Mix aus Gypsy-Jazz, Blues, Pop, Volksmusik und Balkan-Musik bilden sie den musikalischen Abschluss der Straßengler Herbstklänge.Jubiläumsveranstaltung: Die zehnten Straßengler Herbstklänge finden heuer am 21.9. ab 18.50 Uhr in der Pfarrkirche Maria Straßengel statt. Anschließend geht's zum Straß-engler Kirchenwirt. Eintritt: freiwillige Spende. www.k3-verein.atHungrige Mäuler können beim Straßengler Kirchenwirt „flying fingerfood“, gereicht während des Quetschklampfa-Auftritts, vorab buchen. Entsprechende Armbänder, die die Gäste als Fingerfood-Bezieher ausweisen, sind beim Straßengler Kirchenwirt, in der RAIBA Gratwein und deren Bankstelle Straßengel, im Straßengler Genusseck sowie in der Ordination Dr. Braunendal-Dr. Zeder erhältlich!.