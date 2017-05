Top: Das Bierlokal des Jahres

03.05.2017, 00:00 Uhr

Die Bierbotschaft Herzog in Wundschuh ist das Bierlokal des Jahres.

Conrad Seidl

Bestes Bier aus Wundschuh

Anita Herzog

Vergangene Woche lud Bierpapstzum Bierfest ins Casino Linz. Traditionell nehmen bei dieser Leistungsschau der Bierkultur die besten Bierwirte des jeweils aktuellen Bier Guides ihre Auszeichnungen entgegen. Rund 150 der besten Gastronomen Österreichs, die sich um Bierpflege und Bierkulinarik verdient machen, gaben sich ein Stelldichein.Zum besten Bierlokal der Steiermark im Bier Guide 2017 wurde die Bierbotschaft Herzog in Wundschuh gewählt. Zudem erhielt das Lokal vondie Höchstnote von fünf Krügerln und zählt damit zu den besten Bierlokalen Österreichs. Ebenso mit fünf Krügerln ausgezeichnet wurde das Lokal Brot & Spiele in der Mariahilferstraße in Graz. Darüber hinaus wurden die Braumeister der Bierinnovationen des Jahres prämiert. Dem interessierten Publikum bot sich neben dem Branchentreff und der Präsentation des aktuell erschienenen Bier Guide 2017 eine bunte Auswahl von Bierspezialitäten zur Verkostung.