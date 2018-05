Übelbach: Auf zum Lederhosenfest

AT

Übelbach: Alle zwei Jahre findet zu Fronleichnam das berühmte Übelbacher Lederhosenfest statt. Heuer ist es wieder so weit: Am 31. Mai heißt es „In die Tracht“ für alle Fans der Volkskultur. Volksmusik und volkstümliche Tracht mit Lederhose und Dirndl stehen im Mittelpunkt dieses Events, das von der „Trachtenstube & Schuhhaus HIDEN” mit Unterstützung der Marktgemeinde Übelbach und des Tourismusverbandes OberGraz veranstaltet wird. Zahlreiche bekannte Musikgruppen wie die Edlseer oder die Spatzen 2000 treten dieses Jahr auf und unterhalten die Gäste. Zusätzlich gibt es eine große Open-Air-Modenschau, bodenständige Kulinarik, gepflegte Getränke, um die heiße Stimmung etwas abzukühlen, und die größte Lederhose der Welt. Mehr als 3.000 Besucher begeisterten sich in den letzten Jahren für das Fest, bei dem der Eintritt frei ist.