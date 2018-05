DAS KÜNSTLEREHEPAAR KÖHLMEIER GEHT IN TEILZEIT-PENSION

03.05.2018, 16:27 Uhr

1986 kamen sie nach Elxenbach, wo sie die alte Gussmack-Kunstmühle erwarben und zum Wohnraum wie zum kulturellen Treffpunkt ausbauten. Unter anderem entstand ein kleines Atelier, in welchem zahlreiche kunsthandwerkliche Produkte vorwiegend in Tiffany-Technik erzeugt wurden: Lichter, Leuchten, Spiegel … Vor allem aber Schmuckstücke wie Ringe, Ohrhänger oder Halsketten. Jetzt gehen die beiden Betreiber in Pension. Zumindest kunsthandwerklich. Und lassen das Atelier auf. Deshalb bieten sie drei Tage hindurch nochmals die Möglichkeit, vorbeizuschauen, einen Blick auf das Geschaffene zu werfen und mit den Künstlern bei einem Glaserl Wein oder Saft zu plaudern. Und zwar von Freitag, 25. Mai bis einschließlich Sonntag, 27. Mai 2018. Jeweils von 11 bis 17 Uhr.Wie gesagt: die Pension gegangen wird nur im kunsthandwerklichen Bereich, faktisch in eine Teilzeit-Pension. Denn theatralisch tut sich bei den beiden Köhlmeier einiges. Er, Otto Köhlmeier, hat eben ein neues Kabarett-Vortragsprogramm zum Thema „50 Jahre 68er-Bewegung“ erarbeitet, das eine umjubelte Premiere erlebte. Dieses Programm kann in Kürze auch im Bezirk genossen werden, denn am 29. Juni ist Otto Köhlmeier damit in der Gemeinde Nestelbach bei Graz zu erleben. Und sie, Gabriele Köhlmeier, ist gerade dabei, ihr neues Programm einzustudieren, das den Titel „Datum abgelaufen, Ware in Ordnung trägt“ und das in kabarettistischer Form über das Altern von Frauen berichtet. Premiere wird am 20. Oktober 2018 sein. Also: trotz Teilzeit-Pension tut sich bei den Köhlmeiers noch einiges.