Der Bücherverleih im Pflegewohnhaus Fernitz-Mellach wird ein absolutes Vorzeigeprojekt

21.04.2017, 00:17 Uhr

Im 1. Schritt ist die Diplom-Sozialbetreuerin des Hauses, Frau Dolenec Safeta, auf mögliche zukünftige LerserInnen zugegangen und hat in einem persönlichen Gespräch Ihre jeweiligen Interessen mit ihrer Zustimmung festgehalten. Und natürlich auch gefragt, ob sie gerne Bücher lesen möchten. Folglich habe ich den Interessen entsprechend ein Bücherkontingent von der öffentlichen Bibliothek in Fernitz mit Unterstützung von Frau Doris Weiß/Bibliotheksleitung ausgewählt und angeliefert. Die Bücherzuteilung erfolgte wieder in Feinabstimmung mit Sefata, so wie wir sie alle im Pflegewohnhaus nennen dürfen, gemeinsam.Im 2. Schritt werden wir je nach Bedarf und Beeinträchtigung die LeserInnen einzeln in die Bücherei Begleiten, damit sie selbst die Bücher auswählen können und auf Wunsch das eine oder andere Mal mit uns sicher auf ein Schleckeis oder einen Kaffee gehen bzw. mit dem Rollator oder Rollstuhl fahren können.In der Bilderreihenfolge "die eifrigsten Leseratten!"Bericht: Erich Timischl/Ehrenamtlicher Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit