Deutschfeistritz läuft mit Roten Nasen

Die Gemeinde Deutschfeistritz veranstaltet am 6. Mai einen Rote-Nasen-Lauf mit Start um 10:30 Uhr. Die 4 km lange Strecke führt vom Schulzentrum durch den Ort, ein Stück entlang des Murradweges und wieder zurück. Auf der Strecke gibt es ein Kinderprogramm, Spiel und Spaß sowie einen Fotopoint beim Apfelbankerl. „Auf die Plätze, lachen los“ ist das Motto, bei dem es keine Zeitrechnung, dafür aber Chancen auf tolle Preise gibt, die unter den Teilnehmern verlost werden. Der Großteil des Startgeldes (Erwachsene 9 Euro, Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren 4 Euro) fließt direkt als Spende an die Roten Nasen, die mit ihren Clownbesuchen zu kleinen und großen Patienten in Krankenhäusern und Altersheimen Lebensfreude bringen.