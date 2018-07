Die lange Nacht der Musik in 8076 Vasoldsberg

06.07.2018, 11:00 Uhr

Nach gelungener Premiere im Vorjahr lädt Vasoldsberg wieder zum großen Sommerspektakel.

Am Beginn der Veranstalung am 21. Juli steht diesmal eine Neueröffnung mitten in Vasoldsberg. Bereits um 14 Uhr lädt Barbara Perl-Ortiz zum ersten Mal in die Kuchenschneiderei. Das kleine Lokal am Hauptplatz bietet seinen Gästen neben Kuchen, Kaffee und Kipferl auch Konfekt – alles von Hand gefertigt.

Swing & Musica Italiana

Steirisches & Austropop



Infos 0664/4024159



In der laaangen Nacht wartet die Kuchenschneiderei mit traumhaften Torten und pikanten Schmankerln auf. Ab 19 Uhr sorgen dann Miss Lindy and the Wheels für gute Laune und Swing, bei dem man einfach mittanzen muss. Italienfreunde sollten im Hügellandhof vorbeischauen, wo an diesem Abend mediterrane Gerichte am Buffet zu kosten sind und der gebürtige Sizilianer Valerio di Carlo von Mare und Amore singt. Steirisch gekocht und musiziert wird im Hofladenstüberl, wo die Luiser Buam für zünftige Begleitung zur Buschenschankjause sorgen. Im Gasthaus Riedisser werden sensationelle Backhendl serviert und die Aufsteiger garantieren für gute Laune.Austropop-Freunde sind diesmal im Tivoli genau richtig. Dort spielen Grodaus! gute, alte Hadern aus Österreich, dazu gibt es Köstliches vom Grill. Der Eintritt ist frei und wer das gesamte Programm genießen will, kann das kostenlose Shuttle-Service nutzen. Von 19 bis 24 Uhr ist ein Bus zwischen den fünf Betrieben unterwegs und chauffiert die Gäste sicher durch die laaange Nacht der Musik.Text: Bucher Werbeagentur