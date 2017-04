Ein Danke an alle........

27.04.2017, 20:13 Uhr

ein Erfolg waren, das bestätigten mir die Aussteller und die zahlreichen Besucher, die am 15.-16.-17. April 2017 im Volkshaus Frohnleiten echter, zeitgenössischer Kunst begegneten. Es ist mir gelungen, eine Galerie zu bauen, in der 25 weniger bekannte KünstlerInnen die Möglichkeit hatten, sich einmal in einem passenden Rahmen vorzustellen. Ich bin stolz darauf, dass mir dies gelungen ist.

Ich danke herzlich allen Sponsoren, meinen freiwilligen Helfern, den ausstellenden Künstlern für ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten, meinen Ehrengästen sowie allen Besuchern, die mir durch ihr Interesse den Mut gegeben haben, diese meine Idee weiterzuverfolgen.Ganz besonders danke ich auch der Managerin des Volkshauses Frohnleiten, die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist und für viele Probleme Lösungen gefunden hat.Es grüßt euch Otto