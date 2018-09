Eine historische Aufarbeitung

08.09.2018, 00:00 Uhr

150 Jahre Bezirkshauptmannschaften im Steiermärkischen Landesarchiv.

Am 31. August vor 150 Jahren haben die Bezirkshauptmannschaften im damaligen österreichischen Reichsteil der Donaumonarchie ihre Arbeit aufgenommen. Aufgrund des Jubiläums wurden heuer mehrere Schwerpunkte gesetzt. Bereits im Mai fand der österreichweite Festakt mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Aula der Alten Universität in Graz statt. Im September ist nun eine eigene Ausstellung zum 150-Jahr-Jubiläum mit allen spezifischen Tafeln zu den einzelnen steirischen Bezirkshauptmannschaften im Steiermärkischen Landesarchiv am Grazer Karmeliterplatz zu sehen. „Wir sind sehr dankbar für die hervorragende Zusammenarbeit und die bemerkenswerte Sammlung von historischen und zeitgenössischen Dokumenten zur Entwicklung der Bezirkshauptmannschaften, die hier gelungen ist“, betont Burkhard Thierrichter, Bezirkshauptmann von Graz-Umgebung und Vorsitzender der Vereinigung österreichischer Bezirkshauptleute. Die aktuelle Ausstellung kann bis 26. September 2018 kostenlos zu den Öffnungszeiten des Steiermärkischen Landesarchivs besucht werden.