Epsis Final Concert in Rein

Mit Ende des Schuljahres verabschiedet sich Eberhard Pröschl nach 37 Jahren als Musikpädagoge im BG Rein in die Pension. Zuvor aber haut Epsi – so sein Künstlername – nochmals ordentlich in die Tasten. Am 19. Mai, findet um 20:00 Uhr sein final concert mit Rock, Pop und Fusion in der Turnhalle des BG Rein statt. Musikalische Rückenstärkung kommt von Christina Lanzner/solo vocals, Emmanuel Feiner/trumpet, Christian Huber/guitar, Andy Krauthauf/bass und Mathias Pröschl/drums. Karten VVK 10 Euro bei der Schülervertretung BG Rein und Raiffeisenbank Rein.