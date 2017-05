Erfolgreicher Frühjahrsputz in St. Radegund

01.05.2017, 12:45 Uhr

Auch heuer haben sich wieder viele Freiwillige zusammengefunden, um in angenehmer Gesellschaft der Umwelt etwas Gutes zu tun

und so wurde die Frühjahrsreinigungsaktion in St. Radegund wieder ein großer Erfolg. Einerseits, weil gut 20 voll gefüllte Säcke Müll aus Straßengräben, Wald, Wiesen und Wanderwegen gesammelt wurden, andererseits, weil die Menge des verantwortlungslos in der Natur "entsorgten" Abfalls doch langsam auch geringer zu werden scheint. Auch heuer waren wieder von den Kleinsten bis zu den Erwachsenen alle vertreten und so gilt der Dank für das tolle Engagement auch diesmal sowohl den Kindern unseres Kindergartens und unserer Volksschule inklusive ihrer Begleitpersonen als auch den Freiwilligen am Aktionstag der Gemeinde!