Expertentipp: "Ich treffe immer auf die gleichen Typen!"

Ent- und Ausscheidungskriterien

Lernen von den Eltern

Ent- und Ausscheidungskriterien

Lernen von den Eltern

Wer lange gesucht und nichts Passendes gefunden hat und wer einen Korb nach dem anderen gibt oder erhält, der sollte, so Lanz, hinterfragen, wonach eigentlich wirklich gesucht wird. "Je genauer Sie wissen, was ein Partner in ihrem Leben erfüllen soll und wie eine gemeinsame Zukunft ausschauen könnte, desto gezielter werden Sie Kontakt aufnehmen", sagt sie.Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Suchende sich im Klaren ist, was er bereit ist zu geben. Weil im Spruch "Ich bin zu allem bereit" häufig eine Fehleinschätzung steckt, weiß die Expertin. Ent- und Ausscheidungskriterien für den zukünftigen Partner können vielfach sein: Mag er/sie Tiere? Raucht er/sie? Will er/sie Kinder und eine Familie? Will er/sie eine Wohnung oder ein Haus? Im ersten Rausch des Kennenlernens rücken solche Fragen häufig in den Hintergrund, wer sich langfristig binden will, für den sind derartige Kriterien wichtig."Partnerschaft zu leben haben wir nicht umfangreich gelernt. Wir haben im Wesentlichen das Vorbild unserer Eltern. Dort haben wir gesehen, wie gut oder wie schlecht in der Partnerschaft gelebt wurde", sagt Lanz. Von dem, was uns die Eltern und Großeltern vorgelebt haben, haben wir auch unsere Glaubenssätze geschaffen, "die unser eigenes Beziehungsleben sehr wesentlich bestimmen. In einer Beratung kann das Richtige vom hinderlichen Glaubenssatz gut unterschieden werden", fasst die psychologische Beraterin zusammen.