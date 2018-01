Expertentipp: Wenn die Pflege zu viel wird

25.01.2018, 05:00 Uhr

"Ich weiß auch aus unzähligen Gesprächen, wie schwer es Pfleger haben, wie oft sie sich unverstanden oder alleine gelassen fühlen", so Lanz. Genau dann, rät die Expertin, zur Hilfe von außen. "Es stehen viele Unterstützer zur Seite. Sei es, sich vorübergehend von einer Einrichtung vertreten zu lassen, um selbst einmal ausspannen zu können, oder sei es, dass Sie es sich überlegen, durch Hauskrankenpflege einen Teil der Pflege abzugeben", denn niemand soll auf sein eigenes Wohl verzichten. Unter Umständen wäre auch eine psychologische Betreuung der pflegenden Personen anzuraten, um sich Unterstützung zu holen. "Mir ist wohl bewusst, dass derartige Veränderungen von den betroffenen Pfleglingen häufig auf Ablehnung stößt. Vor allem, weil pflegende Angehörige es vielfach als Versagen empfinden, wenn sie sich Unterstützung von außen holen." Dies insofern, als dass sich Angehörige häufig verpflichtet fühlen oder gar die Pflege als Schuldigkeit empfinden und deshalb meinen, "alles durchstehen zu müssen". Das muss und soll aber nicht so sein. "Wenn es zu viel wird, kann man beim Sozialamt bei der Gemeinde, der Caritas, Volkshilfe etc. um Rat bitten. Sich Hilfe zu holen ist kein Zeichen der Schwäche, sondern ein Ausdruck von Verantwortung", sagt Lanz.Die Neugierde darüber, warum Menschen tun, was sie tun, und warum sie so handeln, wie sie handeln, hat Lanz' berufliche Laufbahn beeinflusst.hilft als psychologische Beraterin in schwierigen Situationen oder wenn große Entscheidungen getroffen werden müssen. Sie arbeitet nach den Methoden der integrativen Gestalttherapie und der dialogisch-systemischen Familientherapie. Als WOCHE-Expertin steht sie unseren Lesern zur Seite.anna.lanz@inode.at, 0660/222 6330Praxis: Hörgas 238, 8103 Gratwein-StraßengelDie WOCHE-Expertin Anna Katharina Lanz zu "Vom Verliebtsein und der Liebe"