Expertentipp: Wie aus Emotionen Nörgelei wird

24.09.2018, 06:00 Uhr

Vertrauen und misstrauen



Es ist nicht nur gut, wohltuende Emotionen zu empfinden, sondern auch Ärger und Wut wahrzunehmen. Natürlich ist es eine Frage, wie sich das äußert und welche Sprache dafür verwendet wird. "Wurde im Kindesalter Emotion so trainiert, dass sie häufig unterdrückt wird, beginnen Kinder diese an ihre Erzieher anzupassen, um zu gefallen. Folglich leben diese Kinder oft gegen ihre eigenen Emotionen", sagt Lanz.Wenn diese Kinder zu Erwachsenen heranreifen, leben sie oft in einer ständigen Unzufriedenheit. Sie vertrauen auch jetzt nicht ihren Empfindungen, sind ständig misstrauisch und fühlen sich benachteiligt oder gar bedroht.

Nörgler werden gemieden

"Wir erleben diese Mitmenschen als ständige Nörgler, die auf der Lauer sind, ob, wann und wo sie zu kurz kommen", erklärt die Expertin. Jeder von uns kennt Mitmenschen, die mit Enthusiasmus über Abwesende herziehen, sich selbst dabei größer darstellen und ihre Wichtigkeit in den Vordergrund stellen. Solche Aktionen haben meist nur kurze Überzeugungskraft und zur Folge, dass Nörgler gemieden werden. Aus diesem Dilemma wird nur eine gute und vertrauensvolle Beratung helfen, rät Lanz.Anna Katharina Lanz hilft als psychologische Beraterin in schwierigen Situationen oder wenn große Entscheidungen getroffen werden müssen. Sie arbeitet nach den Methoden der integrativen Gestalttherapie und der dialogisch-systemischen Familientherapie.