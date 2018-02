Expertentipp: Wie wahr ist die Wahrheit?

05.02.2018, 04:30 Uhr

Ereignisse und Erinnerungen

Wahrnehmungen, weiß die Expertin, reflektieren, worauf man sensibilisiert ist: "Nehmen wir an, zwei Personen sollen einen Regenbogen beschreiben. Eine Person verbindet mit dem Regenbogen eine romantische Erinnerung. Dann wird das Unterbewusstsein beim Anblick eines Regenbogens wunderbare Gefühle wecken. Die andere Person hat einen Regenbogen gesehen, als die Mutter starb. Sobald die zweite Person also einen Regenbogen sieht, wird sie möglicherweise an Schmerz und Trennung erinnert." Das bedeutet nun, dass ein- und dasselbe Ereignis, ein- und dieselbe Sachlage unterschiedliche Interpretationen entstehen lässt. Die Glaubwürdigkeit an sich hängt davon ab, wie nah man einer Person steht und welche Erfahrungen man mit ihr gemacht hat. Verliebte zum Bespiel glauben recht selten daran, dass das Objekt der Begierde eine Unwahrheit erzählt. "In letzter Konsequenz hängt vieles von der Sympathie und dem Vertrauen, das man dieser Person schenkt, ab", sagt Lanz. "Gerade in der Paarbeziehung werden Missverständnisse als Lüge empfunden und führen zu großen Streitereien. Treten solche Missverständnisse häufiger auf, wäre es wichtig, einen Außenstehenden beizuziehen oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen."All das bislang Erwähnte hat aber nichts damit zu tun, wo Unwahrheit bewusst eingesetzt wird, wo Täuschung und Lüge beabsichtigt sind. "Wahrheit verändert sich täglich, weil möglicherweise täglich ein weiterer Umsatz dazu erfahren wird. Zusätzliches Wissen kann als Wachstum bezeichnet werden", meint die psychologische Beraterin und führt an: "Stellen Sie sich vor, eine Erinnerung würde sich nicht verändern. Wir wären nicht in der Lage, schlimme Erfahrungen oder Schmerz zu vergessen. Weil sich die Erinnerung täglich verändert, ist auch Heilung möglich.Wichtig ist: Man ist dafür verantwortlich, was man sagt, aber nicht dafür, wie es verstanden wird.