Expertentipp: Zeit für neue Wege

30.04.2018, 05:30 Uhr

"Menschen, die ihrem gewohnten Rhythmus – etwa im Berufsleben – nachgehen, werden diesen Einfluss vielleicht nicht ganz so intensiv erleben wie andere, die in der kalten Jahreszeit eher zurückgezogen gelebt haben, weil sie gerade aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, einen lieben Menschen verloren haben, die Kinder ausgezogen sind und nun von einem Gefühl der Einsamkeit geplagt sind", weiß die psychologische Beraterin und WOCHE-Expertin Anna Katharina Lanz zu berichten.

Unendlich viele Möglichkeiten

Doch gerade jetzt, sagt sie, ist es an der Zeit, neue Initiativen zu setzen. Oder sich neu zu verlieben. Auch gerne in ein neues Hobby. "Gehen Sie hinaus in die freie Natur. Und wenn sie sich nicht dazu aufraffen können, es allein zu tun, suchen Sie sich Kontakte", rät Lanz. Die Möglichkeiten, in dieser Jahreszeit auf allerlei Menschen zu treffen sind praktisch grenzenlos. Die Palette reicht von Wanderclub bis zum Kräuterlehrgang, vom Malkurs bis zum Golfclub, vom geführten Spaziergängen bis zum Grillkurs. "Überall kann man neue Kontakte knüpfen und so sein soziales Umfeld erweitern. Vielleicht können Sie damit eine neue Leidenschaft für sich entdecken und darüber hinaus Kontakte pflegen, die auch über die kalte Jahreszeit hinweg helfen. Haben Sie Mut", sagt die Expertin.