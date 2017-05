Felgen als Ziel für die Diebe

09.05.2017, 22:30 Uhr

Von Pirka bis Lieboch entlang der Packer Bundesstraße (B70) geht seit Kurzem ein Reifen-Dieb um.

Für die Betroffenen ist es ein Aufwachen mit Schrecken. "Der oder die Täter schlagen meist zwischen zwei und vier Uhr in der Nacht zu", sagt Kriminalreferent und Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Joachim Rainer.Seit Mitte April nehmen die Diebstähle von Reifen im Süden von Graz zu. Der letzte Vorfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag im Seiersberger Ortsteil Gedersberg. Dort wurden Audi-Räder mitgenommen, bei einem Porsche blieb es beim Versuch. Der oder die Täter wurden offenbar gestört. Auffallend: Die meisten der zwölf Diebstähle innerhalb von drei Wochen ereigneten sich an der B70, der Packer Bundesstraße. Vor allem der Liebocher Ortsteil Schadendorf sei betroffen. Im Ort wurde sogar die Kirchenwirtin Opfer der dreisten Diebe. Das Auto wurde dabei nur behelfsmäßig mittels Brennholz unterlegt. "Mittlerweile werden Ziegel oder Betonsteine benutzt. Die Radmuttern hinterlässt der Täter immer am Tatort", so Ermittler Joachim Rainer. Insgesamt ist bis jetzt ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro entstanden. Auch weil meist teure Kompletträder der Marken BMW gestohlen werden. Zudem wurden Außenspiegel abmontiert."Da es nur entlang einer Straße passiert, könnte es auch ein einheimischer Täter sein", vermutet Bezirkspolizeikommandant Manfred Pfennich. Neben Graz-Umgebung gab es auch in Söding und Graz einen Diebstahl, auch hier war das Gebiet rund um die Packer Straße betroffen. Was können Anrainer tun, um sich gegen einen Diebstahl zu schützen? "Es gibt normalerweise bei jedem Fahrzeug versperrbare Radmuttern, die nur mittels Spezialwerkzeug geöffnet werden können. Möglicherweise hat der Täter aber bereits dieses Werkzeug", so der Kriminalreferent. Es sei bei Carports, die nicht einsichtig sind, schwierig. Ein erster Anhaltspunkt ist eine weggeworfene Zigarette.Neben den Vandalenakten mit umgeschnittenem Maibaum in Seiersberg-Pirka ist die Polizei nun auch mit Autoreifen-Diebstählen im Bezirk beschäftigt. In der Kalsdorfer Römerstraße besprühten unbekannte Sprayer indes Garagen, Straßenpflöcke, einen Verkehrsspiegel und sogar Wände mit diversen Schriftzügen.