FF Gössendorf: Ein Kran als Rettungsmittel

22.04.2017, 18:26 Uhr

Welche Möglichkeiten der Kran des Wechselladerfahrzeuges zur Menschenrettung und Absturzsicherung bietet, war der zweite Teil einer Ausbildung für Rettungseinsätze in verschiedensten Situationen. Besonders wichtig: Das perfekte Zusammenspiel der Mannschaft auf dem Boden mit dem Retter in luftiger Höhe.

"Immer wieder kommt man in die Situation, als Feuerwehr Personen aus verschiedensten Zwangslagen retten zu müssen - hier gilt es, alle zur Verfügung stehenden Mittel bestmöglich einzusetzen", erklärt Oberbrandinspektor Gerald Zechner das Ziel einer Ausbildungsserie, mit der die Angehörigen der FF Gössendorf ihr Wissen über solche Situationen auffrischen.Nach der Schroffenbergung war diesmal der Kran des Wechselladerfahrzeuges das Mittel der Wahl. So ist es möglich, Personen auch aus größerer Höhe in Sicherheit zu bringen. Dass es dabei eine Fülle von Punkten zu beachten gibt, braucht nicht weiter ausgeführt werden, entscheidend ist aber eines - das perfekte Zusammenspiel der Mannschaft am Boden mit dem am Seil schwebenden Retter.Zechner zeigt sich mit dem Ergebnis der Übung durchaus zufrieden: "Wir verfügen mit diesem Kran über ein tolles, zum Personentransport zugelassenes Rettungsmittel. Die Übung hat gezeigt, dass unsere Mannschaft dieses Gerät beherrscht und in der Lage ist, damit jederzeit zur Menschenrettung auszurücken."Übrigens: Damit ist dieser Ausbildungsblock noch nicht beendet, es folgen noch zwei weitere Schulungen zu dieser Thematik.