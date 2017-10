Flohmarktstimmung mit den Hospizmitarbeitern

06.10.2017, 05:30 Uhr

Zugleich brachten Teamleiterin Melitta Deutschmann und ihre ehrenamtlichen Damen den Menschen den Hospizgedanken näher und erzählten aus ihrem Alltag. "Was mich wieder freut ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die unsere Arbeit so lebensnah und normal finden und auch für notwendig halten", sagt die einstige Krankenschwester Deutschmann, die Erwachsene in ihrer letzten Lebensphase und deren Angehörige in Trauer begleitet.